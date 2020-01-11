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Милованов розповів про
найбільший запропонований хабар

Милованов розповів про найбільший запропонований хабар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33

Милованов розповів про найбільший запропонований хабар

Пропонуємо до обговорення:
Сума найбільшого хабаря, який пропонували міністру економіки Тимофію Милованову, сягала $10 мільйонів.

Дивися повний текст Милованов розповів про найбільший запропонований хабар.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33

почему не заявил?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:42

и что, хоть одно уголовное дело открыли?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:52

де кримінальні справи?
змахує на спробу виправдати незаслужені премії.
треба було повідомляти про кожен недоотриманий хабар. Тоді в кінці року преміювати себе у розмірі 1 відсотка від суми недоотриманих хабарів.
класна позиція. можна нічого не робити, лише типу не брати хабарів і є премія.
зєекономіка на марші.
igorbuda52
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