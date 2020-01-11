Сума найбільшого хабаря, який пропонували міністру економіки Тимофію Милованову, сягала $10 мільйонів.
Дивися повний текст Милованов розповів про найбільший запропонований хабар.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33
Милованов розповів про найбільший запропонований хабар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов розповів про найбільший запропонований хабар.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:52
де кримінальні справи?
змахує на спробу виправдати незаслужені премії.
треба було повідомляти про кожен недоотриманий хабар. Тоді в кінці року преміювати себе у розмірі 1 відсотка від суми недоотриманих хабарів.
класна позиція. можна нічого не робити, лише типу не брати хабарів і є премія.
зєекономіка на марші.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:02
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:24
эпичное видио
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|