Милованов розповів про найбільший запропонований хабар
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Сума найбільшого хабаря, який пропонували міністру економіки Тимофію Милованову, сягала $10 мільйонів.
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Милованов розповів про найбільший запропонований хабар
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R2
Робот новин
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:33
почему не заявил?
ruslan42212
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:42
и что, хоть одно уголовное дело открыли?
smart_analyst2017
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:52
де кримінальні справи?
змахує на спробу виправдати незаслужені премії. треба було повідомляти про кожен недоотриманий хабар. Тоді в кінці року преміювати себе у розмірі 1 відсотка від суми недоотриманих хабарів. класна позиція. можна нічого не робити, лише типу не брати хабарів і є премія. зєекономіка на марші.
igorbuda52
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:02
ruslan42212 написав:
почему не заявил?
потому что намекали
фильм смотрели "на дерибасовской хорошая погода"?
"Заходи дарагой в наше казино у меня есть предчувствие что может миллион в рулетку выиграешь"
katso
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:33
Как в фильме "ДМБ".
Взятку предлагал, но НЕ ДАЛ.
LOKY
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:24
LOKY написав:
Как в фильме "ДМБ".
Взятку предлагал, но НЕ ДАЛ.
эпичное видио
https://www.youtube.com/watch?v=UXn7u0xOTnA
докторскую накуренный писал)) 48:35
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:18
Слимак!!!
bobo
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