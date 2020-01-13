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Intel може затримати випуск
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Intel може затримати випуск нових процесорів через...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:36

Intel може затримати випуск нових процесорів через...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно стало відомо, що 10-ядерний процесор Core i9-10900K, який Intel повинна випустити цього року, вирізняється дуже високим показником енергоспоживання. Тепер ЗМІ повідомляють, що цей факт може стати причиною затримки виходу CPU.

Дивися повний текст Intel може затримати випуск нових процесорів через проблеми з їх енергоспоживанням.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:36

Тем временем AMD пожимает лавры успеха....!
straponesa
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