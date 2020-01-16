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Держстат порівняв ціни в
Україні за останні роки

Держстат порівняв ціни в Україні за останні роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:40

Держстат порівняв ціни в Україні за останні роки

Пропонуємо до обговорення:
Держстат оприлюднив дані щодо споживчих цін на товари та послуги у грудні 2019 року в порівнянні з груднем 2010 року.

Дивися повний текст Держстат порівняв ціни в Україні за останні роки.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:40

Связь за 9 лет подорожала на 69 процентов ))) Смешно однако.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:04

Безлим КиевСтар в 2013 стоил 7 грн.!!! в месяц. А сейчас минимум - 70грн. (самый дешовый), Дом.ТЛФ стоил 30 грн. - Сейчас 108грн.,
Интернет ВОЛЯ стоил 50 грн. - сейчас с февраля 195грн.!!!
Это 69%?? Менее 300% ничего не подорожало!
При этом З/пл была 3000 - стала 5000!
Alexnik
 
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