Держстат оприлюднив дані щодо споживчих цін на товари та послуги у грудні 2019 року в порівнянні з груднем 2010 року.
Дивися повний текст Держстат порівняв ціни в Україні за останні роки.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:40
Держстат порівняв ціни в Україні за останні роки
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Дивися повний текст Держстат порівняв ціни в Україні за останні роки.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:04
Безлим КиевСтар в 2013 стоил 7 грн.!!! в месяц. А сейчас минимум - 70грн. (самый дешовый), Дом.ТЛФ стоил 30 грн. - Сейчас 108грн.,
Интернет ВОЛЯ стоил 50 грн. - сейчас с февраля 195грн.!!!
Это 69%?? Менее 300% ничего не подорожало!
При этом З/пл была 3000 - стала 5000!
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