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Компанія OPPO представила
новий бюджетний смартфон

Компанія OPPO представила новий бюджетний смартфон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 09:56

Компанія OPPO представила новий бюджетний смартфон

Пропонуємо до обговорення:
Компанія OPPO представила бюджетний смартфон F15. Це перший запуск смартфона в Індії в цьому році.

Дивися повний текст Компанія OPPO представила новий бюджетний смартфон.
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