Гончарук подав у відставку

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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:40
..а че собственно всполошились: написать заяву написал, президенту передал..но!.. не Вова увольняет премьеров, а ВРУ..да и то - с подачи Вовы... так что... жест-жестом, а никто его просто так не погонет.. да собственно пока еще и не за что!!
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:44
Все кто успел раскатать губы, закатывайте их обратно. Вся зелёная команда накатала такие заявления ещё летом, правда без даты. Одним заявлением больше, и только.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:55
Re: Заявления..
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