Гончарук подав у відставку

Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:44

Все кто успел раскатать губы, закатывайте их обратно. Вся зелёная команда накатала такие заявления ещё летом, правда без даты. Одним заявлением больше, и только.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.