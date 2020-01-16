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Рада відклала остаточний
перехід на електронний...

Рада відклала остаточний перехід на електронний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:34

Рада відклала остаточний перехід на електронний...

Пропонуємо до обговорення:
За документ проголосував 251 нардеп.

Дивися повний текст Рада відклала остаточний перехід на електронний документообіг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:34

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