|
|
|
НБУ зробить все, щоб зробити ПриватБанк цікавим...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
Дивися повний текст НБУ зробить все, щоб зробити ПриватБанк цікавим інвесторам - Рожкова
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92927
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:12
для коломойского?
-
sopkotomhu
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 27.05.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|321
|
|
|3
|218
|
Вів 10 гру, 2019 05:51
EKO
|
|1
|166
|
Суб 30 лис, 2019 02:38
EKO
|