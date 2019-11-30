RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ зробить все, щоб зробити
ПриватБанк цікавим...

НБУ зробить все, щоб зробити ПриватБанк цікавим...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:12

НБУ зробить все, щоб зробити ПриватБанк цікавим...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Дивися повний текст НБУ зробить все, щоб зробити ПриватБанк цікавим інвесторам - Рожкова.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:12

для коломойского?
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 164
З нами з: 27.05.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: avk, PasserBy і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс...
R2 » Суб 04 січ, 2020 23:15
1 321
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 січ, 2020 23:15
KULANDALE
ПриватБанк зміг отримати 585 млн грн за "токсичним"...
R2 » Пон 09 гру, 2019 18:51
3 218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 05:51
EKO
"ПриватБанк" перейшов у власність Кабміну
R2 » Суб 30 лис, 2019 02:38
1 166
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 02:38
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.