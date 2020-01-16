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Політика уряду і Нацбанку
України сприяє зміцненню...

Політика уряду і Нацбанку України сприяє зміцненню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:36

Політика уряду і Нацбанку України сприяє зміцненню...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд підтримує поточну політику уряду і Нацбанку України, спрямовану на зміцнення економіки країни, йдеться у відповіді представництва МВФ в Києві у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" з проханням прокоментувати нові звинувачення на адресу Кабміну і НБУ про їхню некомпетентність.

Дивися повний текст Політика уряду і Нацбанку України сприяє зміцненню економіки країни - МВФ.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:36

На чем держится украинская экономика?
sal
 
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