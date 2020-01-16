|
|
Політика уряду і Нацбанку України сприяє зміцненню...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд підтримує поточну політику уряду і Нацбанку України, спрямовану на зміцнення економіки країни, йдеться у відповіді представництва МВФ в Києві у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" з проханням прокоментувати нові звинувачення на адресу Кабміну і НБУ про їхню некомпетентність.
Дивися повний текст Політика уряду і Нацбанку України сприяє зміцненню економіки країни - МВФ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92927
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:36
На чем держится украинская экономика?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3723
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 739 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор