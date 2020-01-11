Упродовж 2019 року темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до 6,1%, що стало найгіршим показником із 1990 року
Дивися повний текст Зростання економіки Китаю - найнижче за 30 років.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:48
Зростання економіки Китаю - найнижче за 30 років
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Дивися повний текст Зростання економіки Китаю - найнижче за 30 років.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:48
..замедление темпов роста в КНР до 6.0% в год(..что для "некоторых очень центровых" стран было бы просто НЕИМОВЕРНОЙ "перемогой"!!) сродни тому, как очень голодное пузо наелось и вяло переваривает съеденное.. но!.. за плотным обедом скоро последует ужин!!..и "хавать " захочется опять.. это образно.. а в реальности - толчком к следующему бурному росту в том же Китае может послужить среднего уровня локальная такая себе войнушка..и последующее за ней "отстраивание" угробленной территории на "деньги китайских инвесторов" с колонизацией ее же избыточным приростом косорылого населения....
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