RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зростання економіки Китаю
- найнижче за 30 років

Зростання економіки Китаю - найнижче за 30 років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:48

Зростання економіки Китаю - найнижче за 30 років

Пропонуємо до обговорення:
Упродовж 2019 року темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до 6,1%, що стало найгіршим показником із 1990 року

Дивися повний текст Зростання економіки Китаю - найнижче за 30 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:48

..замедление темпов роста в КНР до 6.0% в год(..что для "некоторых очень центровых" стран было бы просто НЕИМОВЕРНОЙ "перемогой"!!) сродни тому, как очень голодное пузо наелось и вяло переваривает съеденное.. но!.. за плотным обедом скоро последует ужин!!..и "хавать " захочется опять.. это образно.. а в реальности - толчком к следующему бурному росту в том же Китае может послужить среднего уровня локальная такая себе войнушка..и последующее за ней "отстраивание" угробленной территории на "деньги китайских инвесторов" с колонизацией ее же избыточным приростом косорылого населения....
maestro71
 
Повідомлень: 2026
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ситуація в Україні сприятлива для стрімкого зростання -... 1, 2
R2 » Чет 16 січ, 2020 14:00
18 1175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 11:15
sal
За 10 років в "Укроборонпрому" вкрали майже 1 мільярд...
R2 » Суб 11 січ, 2020 10:52
3 384
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 19:47
olegpm16
Intel представила свою першу за 20 років дискретну...
R2 » Суб 11 січ, 2020 11:24
1 282
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 11:24
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1287)
17.01.2020 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.