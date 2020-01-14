RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Якими будуть відсотки за іпотечні
кредити до кінця 2020 року

Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:03

Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ставить за ціль зменшити вартість іпотечних кредитів в Україні.

Дивися повний текст Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92927
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На пільгові кредити для бізнесу Рада виділила 2 млрд
R2 » П'ят 17 січ, 2020 12:03
0 11
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 12:03
R2
До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих... 1, 2
R2 » Сер 15 січ, 2020 08:20
13 720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 05:47
diana_dragomanova_2
Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)
R2 » Вів 14 січ, 2020 15:11
3 323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 11:01
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1287)
17.01.2020 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.