Уряд ставить за ціль зменшити вартість іпотечних кредитів в Україні.
Дивися повний текст Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:03
Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:39
Кредит на ипотеку дают сейчас только 3 банка: Правекс, Пивденный и беспОщад. 18-20 % годовых. За год они снизят ставку вдвое? Ну-ну.
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