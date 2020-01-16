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Якими будуть відсотки за іпотечні
кредити до кінця 2020 року

Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:03

Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ставить за ціль зменшити вартість іпотечних кредитів в Україні.

Дивися повний текст Якими будуть відсотки за іпотечні кредити до кінця 2020 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:39

Кредит на ипотеку дают сейчас только 3 банка: Правекс, Пивденный и беспОщад. 18-20 % годовых. За год они снизят ставку вдвое? Ну-ну.
lite
 
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