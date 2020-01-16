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НБУ може опустити криву
облікової ставки – Сологуб

НБУ може опустити криву облікової ставки – Сологуб
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:03

НБУ може опустити криву облікової ставки – Сологуб

Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що НБУ може опустити прогнозну криву облікової ставки.

Дивися повний текст НБУ може опустити криву облікової ставки – Сологуб.
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