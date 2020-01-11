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Ощадбанк знизив ставки за кредитами для малого та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
З метою здешевлення кредитних ресурсів Ощадбанк знизив процентні ставки для малого і середнього бізнесу.
Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу
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