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«Хочеш комфорту для життя – оформи «ХочуКу» від «Юнекс Банк»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:05
Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні, ми маємо такий темп життя, що поспішаємо жити: вранці поспішаємо на роботу, а ввечері – додому. І за гонитвою ми забуваємо про комфорт для себе і, тим більше, для своєї родини. Парадокс саме в тому, що ми поспішаємо заробити на «краще майбутнє», «відпочинок» та інше, коли нам просто хотілось би отриматти більше комфорту саме зараз.
Дивися повний текст «Хочеш комфорту для життя – оформи «ХочуКу» від «Юнекс Банк»
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