Уряд пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму.
Дивися повний текст Посадові оклади пропонують відв'язати від розміру прожиткового мінімуму.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:11
Посадові оклади пропонують відв'язати від розміру...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посадові оклади пропонують відв'язати від розміру прожиткового мінімуму.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:11
Правильно, еще не все чиновникам индексировали, а денег на всех не хватает
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:41
Какой феерический бред! Исходя из предложения правительства, получая минимальную заработную плату, человек заведомо не сможет на неё прожить даже по минимуму. Т.е он должен воровать (особенно касается чиновников, "дополнительные" затраты из бюджета - камень в их "огород") или заниматься другим криминалом, чтобы выжить... Ну или в лучшем случае надрываться на 2 работах, толком не делая ни одну, ни вторую, и что наверняка приведёт со временем к проблемам со здоровьем -> уменьшению заработка + дополнительным тратам на лечение.
Когда же Господь избавит Украину от такого "правительства"?!
Востаннє редагувалось GUD в П'ят 17 січ, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52
Ндааа, фраза та еще
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