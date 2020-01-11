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Посадові оклади пропонують
відв'язати від розміру...

Посадові оклади пропонують відв'язати від розміру...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:11

Посадові оклади пропонують відв'язати від розміру...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму.

Дивися повний текст Посадові оклади пропонують відв'язати від розміру прожиткового мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:11

Правильно, еще не все чиновникам индексировали, а денег на всех не хватает
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:41

Какой феерический бред! Исходя из предложения правительства, получая минимальную заработную плату, человек заведомо не сможет на неё прожить даже по минимуму. Т.е он должен воровать (особенно касается чиновников, "дополнительные" затраты из бюджета - камень в их "огород") или заниматься другим криминалом, чтобы выжить... Ну или в лучшем случае надрываться на 2 работах, толком не делая ни одну, ни вторую, и что наверняка приведёт со временем к проблемам со здоровьем -> уменьшению заработка + дополнительным тратам на лечение.
Когда же Господь избавит Украину от такого "правительства"?!
Востаннє редагувалось GUD в П'ят 17 січ, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
GUD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:52

Ндааа, фраза та еще

Що пропонують автори:

прибрати уточнення, що розмір мінімальної заробітної плати не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:00

GUD, почему обязательно криминалом? Может проедать старые накопления, например. Работа, на зарплату которой не прожить - это обычное дело. Зачем на такую соглашаться - это личное дело каждого. Поэтому я смысла в минимальной зарплате вообще не понимаю. Учитывая, что ЕСВ - это 22% от неё, я бы вообще её обнулил :)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:11

  GUD написав:Какой феерический бред! Исходя из предложения правительства, получая минимальную заработную плату, человек заведомо не сможет на неё прожить даже по минимуму. Т.е он должен воровать (особенно касается чиновников, "дополнительные" затраты из бюджета - камень в их "огород") или заниматься другим криминалом, чтобы выжить... Ну или в лучшем случае надрываться на 2 работах, толком не делая ни одну, ни вторую, и что наверняка приведёт со временем к проблемам со здоровьем -> уменьшению заработка + дополнительным тратам на лечение.
Когда же Господь избавит Украину от такого "правительства"?!

https://kp.ua/politics/292799-yhor-berk ... osudarstvo
Будете читать обратите внимание на год.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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