Про це йдеться в прес-релізі асоціації.
Дивися повний текст Газовий ринок заявляє про необхідність перегляду тарифів на доставку.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:13
Газовий ринок заявляє про необхідність перегляду тарифів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газовий ринок заявляє про необхідність перегляду тарифів на доставку.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:13
да кто сомневался, что как только разделят платежки так сразу и возникнет желание повысить тариф.
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