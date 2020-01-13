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Газовий ринок заявляє про
необхідність перегляду тарифів...

Газовий ринок заявляє про необхідність перегляду тарифів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:13

Газовий ринок заявляє про необхідність перегляду тарифів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прес-релізі асоціації.

Дивися повний текст Газовий ринок заявляє про необхідність перегляду тарифів на доставку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:13

да кто сомневался, что как только разделят платежки так сразу и возникнет желание повысить тариф.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:30

Теперь каждый "член газовой мафии" будет самостоятельно повышать свой тариф(цена газа,транспортировка и распределение).пришли к тому,чего добивался вовк,которого заплевали.И ЧТО ИМЕЕМ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:08

Я два года как к этому подготовился , электрокотел, твердотопливный котел, включение газового зависит от премий и заявлений Нафтогаза и пересмотра тарифов ГТС.
tvd4
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