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ПриватБанк запустив сервіс
онлайн-переказів з іноземних...

ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:57

ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запустили новий сервіс онлайн-переказів на картки ПриватБанку з платіжної карти VISA будь-якого банку світу.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA.
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