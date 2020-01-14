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ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:57
Пропонуємо до обговорення:
В Україні запустили новий сервіс онлайн-переказів на картки ПриватБанку з платіжної карти VISA будь-якого банку світу.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив сервіс онлайн-переказів з іноземних карток VISA
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