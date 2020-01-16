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Частка іноземців на ринку
облігацій держпозики України...

Частка іноземців на ринку облігацій держпозики України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:31

Частка іноземців на ринку облігацій держпозики України...

Пропонуємо до обговорення:
Як свідчать дані на сайті Національного банку України, частка нерезидентів на ринку ОВДП України досягла 14,6%.

Дивися повний текст Частка іноземців на ринку облігацій держпозики України досягла майже 15%.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 14:31

Вот,где "курс" зарыт.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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