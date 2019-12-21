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Як фінринки відреагували
на заяву Гончарука про...

Як фінринки відреагували на заяву Гончарука про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:16

Як фінринки відреагували на заяву Гончарука про...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансові ринки поки мляво відреагували на заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про те, що він подав президенту Володимиру Зеленському прохання про відставку з поста глави українського уряду.

Дивися повний текст Як фінринки відреагували на заяву Гончарука про відставку - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:16

якщо при цьому позбудуться авакова і скалецької то дайош відставку.
igorbuda52
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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