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Як фінринки відреагували на заяву Гончарука про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:16
Пропонуємо до обговорення:
Фінансові ринки поки мляво відреагували на заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука про те, що він подав президенту Володимиру Зеленському прохання про відставку з поста глави українського уряду.
Дивися повний текст Як фінринки відреагували на заяву Гончарука про відставку - експерт
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:16
якщо при цьому позбудуться авакова і скалецької то дайош відставку.
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igorbuda52
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