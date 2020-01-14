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Курс долару та кредити:
український бізнес висловив...

Курс долару та кредити: український бізнес висловив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:17

Курс долару та кредити: український бізнес висловив...

Пропонуємо до обговорення:
Українські компанії очікують на подальше економічне зростання і помірну інфляцію.

Дивися повний текст Курс долару та кредити: український бізнес висловив очікування на 2020 рік.
R2
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"очікують зростання" в какой валюте?
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