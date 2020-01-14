Українські компанії очікують на подальше економічне зростання і помірну інфляцію.
Дивися повний текст Курс долару та кредити: український бізнес висловив очікування на 2020 рік.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:17
Курс долару та кредити: український бізнес висловив...
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Дивися повний текст Курс долару та кредити: український бізнес висловив очікування на 2020 рік.
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