Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Згідний на 100%. Десь такі приблизно зарплати повинні бути по-моєму.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:27
Додано: П'ят 17 січ, 2020 18:36
Не много не в тему. Меня никто никогда еше не опрашивал. Может все опросы не в Киеве
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:34
Щось несерйозно. Хай зразу ставлять 10 млн. І краще в доларах, щоб гереглядаьи щомісяця. Дивишся на цей цирк і появляється дике бажання ні копійки податків не платити в цій державі. Добре що діти скоро поїдуть з цієї колонії.
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