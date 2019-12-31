Український сервіс доставки їжі Raketa розширив покриття ще на одне місто. Харків став четвертим містом, після Дніпра, Києва та Львова.
Дивися повний текст Сервіс доставки їжі Raketa запустився ще в одному місті.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:24
Сервіс доставки їжі Raketa запустився ще в одному місті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сервіс доставки їжі Raketa запустився ще в одному місті.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 16:24
ХавкаХарькова - для неходячих офисных и невыходящих из притонов. Народ обмельчал, на охоту перестаёт из своих уютных нор выходить. Так и подохнем со смартфонами в руках, лёжа, дожидаясь курьера с хавкой... (Откровение Апокалипсиса).
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, moveton, MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|