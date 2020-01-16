Про це в коментарі Hromadske в п'ятницю, 17 січня, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Дивися повний текст ЄС відреагував на заяву Гончарука про відставку.
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:15
ЄС відреагував на заяву Гончарука про відставку
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Дивися повний текст ЄС відреагував на заяву Гончарука про відставку.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:15
Прогноз курса: будет ли отставка премьер-министра Гончарука и как это повлияет на курс
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