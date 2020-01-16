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ЄС відреагував на заяву
Гончарука про відставку

ЄС відреагував на заяву Гончарука про відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:15

ЄС відреагував на заяву Гончарука про відставку

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі Hromadske в п'ятницю, 17 січня, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Дивися повний текст ЄС відреагував на заяву Гончарука про відставку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 17:15

Прогноз курса: будет ли отставка премьер-министра Гончарука и как это повлияет на курс

https://www.youtube.com/watch?v=dmClYvw ... e=youtu.be

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Ірина_
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