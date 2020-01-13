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Суд зобов'язав банк Порошенка переказати 247 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Дивися повний текст Суд зобов'язав банк Порошенка переказати 247 мільйонів \"сім'ї\" Януковича на рахунки АРМА
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:31
прям вижу,как железная рука фемиды тянется к яйцам порошенко.
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