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Суд зобов'язав банк Порошенка
переказати 247 мільйонів...

Суд зобов'язав банк Порошенка переказати 247 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:31

Суд зобов'язав банк Порошенка переказати 247 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Дивися повний текст Суд зобов'язав банк Порошенка переказати 247 мільйонів \"сім'ї\" Януковича на рахунки АРМА.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 19:31

прям вижу,как железная рука фемиды тянется к яйцам порошенко.
Tabak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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