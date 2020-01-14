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За півроку в Києві
евакуювали понад 3 тис. авто

За півроку в Києві евакуювали понад 3 тис. авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:03

За півроку в Києві евакуювали понад 3 тис. авто

Пропонуємо до обговорення:
За півроку роботи інспекторів з паркування зі столичних вулиць було евакуйовано понад 3 тис. автівок, розташування яких перешкоджало дорожньому руху або створювало загрозу безпеці руху.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 20:03

Эвакуировано 16 авто в день на 3 000 000 человек проживающик в Киеве. Впечатляет.
BIGor
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