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Авіакомпанія Ellinair почне літати з аеропорту Жуляни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 січ, 2020 21:54
Пропонуємо до обговорення:
Вже з 22 квітня 2020 року прямі перельоти до Греції за напрямками Закінф, Корфу, Крит, Салоніки будуть виконуватися авіакомпанією з аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського. Раніше польотна програма виконувалася з аеропорту Бориспіль.
Дивися повний текст Авіакомпанія Ellinair почне літати з аеропорту Жуляни
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