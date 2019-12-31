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Британці представили серійну
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Британці представили серійну версію найбільшого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:52

Британці представили серійну версію найбільшого...

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Hybrid Air Vehicles презентувала серійну версію перспективного гібридного літального апарата Airlander 10, найбільшого повітряного судна в світі.

Дивися повний текст Британці представили серійну версію найбільшого повітряного судна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 23:53

Re: Британці представили серійну версію найбільшого...

Странноватый зверь. Чтобы создавать существенную подъёмную силу движением, нужно двигаться довольно быстро. Для архимедовой силы требуется большой объём, а значит при нужной для первого пункта скорости получается дикое воздушное сопротивление. Можно, конечно, уменьшить толщину и увеличить площадь, чтобы скорость требовалась поменьше, но тогда ветром унесёт, как листик. Попахивает аэродинамической ересью.
moveton
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