АМКУ рекомендував теплопостачальним підприємствам знизити споживачам нарахування за опалення і гарячу воду.
Дивися повний текст АМКУ рекомендує тепловикам знизити нарахування за тепло та гарячу воду.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 01:21
АМКУ рекомендує тепловикам знизити нарахування за тепло...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ рекомендує тепловикам знизити нарахування за тепло та гарячу воду.
Додано: Суб 18 січ, 2020 01:21
Так все же, у нас вроде ж рынок газа? Или таки базар?
А то смотрю я на эти графики
и как то сами собою появляются вопросы, почему только сейчас у импотентов из амку появились вопросы к тепловикам
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