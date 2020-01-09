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АМКУ рекомендує тепловикам
знизити нарахування за тепло...

АМКУ рекомендує тепловикам знизити нарахування за тепло...
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:21

АМКУ рекомендує тепловикам знизити нарахування за тепло...

Пропонуємо до обговорення:
АМКУ рекомендував теплопостачальним підприємствам знизити споживачам нарахування за опалення і гарячу воду.

Дивися повний текст АМКУ рекомендує тепловикам знизити нарахування за тепло та гарячу воду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 01:21

Так все же, у нас вроде ж рынок газа? Или таки базар?

А то смотрю я на эти графики https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... &m=01&d=17

и как то сами собою появляются вопросы, почему только сейчас у импотентов из амку появились вопросы к тепловикам :o
EKO
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