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Що робити, якщо митники завищують вартість авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Митниця може відмовити декларанту у митному оформленні автомобіля за заявленою митною вартістю.
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