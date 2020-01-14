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Що робити, якщо митники
завищують вартість авто

Що робити, якщо митники завищують вартість авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:38

Що робити, якщо митники завищують вартість авто

Пропонуємо до обговорення:
Митниця може відмовити декларанту у митному оформленні автомобіля за заявленою митною вартістю.

Дивися повний текст Що робити, якщо митники завищують вартість авто.
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