Митниця може відмовити декларанту у митному оформленні автомобіля за заявленою митною вартістю.
Дивися повний текст Що робити, якщо митники завищують вартість авто.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 08:38
Що робити, якщо митники завищують вартість авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо митники завищують вартість авто.
Додано: Суб 18 січ, 2020 08:38
Бред написан.Писал человек, который не имел опыта работы с таможней.Если таможенный орган повысил таможенную стоимость ,то ее оспорить можно только в судебном порядке.И если будет решение суда о незаконном поднятии цены,то не факт ,что в следующий раз вам опять не поднимут эту же стоимость.Пока не будут наказывать инспектора,который выписал это решение, ничего не изменится.В следующий раз он будет думать поднимать ли стоимость товара,если предоставлены все соответствующие документы.
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