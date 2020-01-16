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Що робити, якщо митники
завищують вартість авто

Що робити, якщо митники завищують вартість авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:38

Що робити, якщо митники завищують вартість авто

Пропонуємо до обговорення:
Митниця може відмовити декларанту у митному оформленні автомобіля за заявленою митною вартістю.

Дивися повний текст Що робити, якщо митники завищують вартість авто.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:38

Бред написан.Писал человек, который не имел опыта работы с таможней.Если таможенный орган повысил таможенную стоимость ,то ее оспорить можно только в судебном порядке.И если будет решение суда о незаконном поднятии цены,то не факт ,что в следующий раз вам опять не поднимут эту же стоимость.Пока не будут наказывать инспектора,который выписал это решение, ничего не изменится.В следующий раз он будет думать поднимать ли стоимость товара,если предоставлены все соответствующие документы.
Medvedca
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 18:46

Medvedca правильно всё описано, не говорите ерундой. по обжалованию решений, действий, бездействий - глава 4 ТКУ.
eugene_customs
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