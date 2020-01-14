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Маск хоче відправити на Марс
мільйон людей до 2050 року

Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:59

Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це з посиланням на Twitter Маска повідомляє Cnet.

Дивися повний текст Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 08:59

Туда на ракетах Маска, а обратно своим ходом.
avk
 
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Уже была такая программа. Собирались строить колонию в 2018-2019 году. И где оно сейчас?
telushkin1990
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:40

Маск тоже полетит?
pin1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 11:27

Re: Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року

  pin1234 написав:Маск тоже полетит?

Він тільки мільйон білетів продасть, без права повернення. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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