Про це з посиланням на Twitter Маска повідомляє Cnet.
Дивися повний текст Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 08:59
Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року.
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:17
Уже была такая программа. Собирались строить колонию в 2018-2019 году. И где оно сейчас?
Додано: Нед 19 січ, 2020 11:27
Re: Маск хоче відправити на Марс мільйон людей до 2050 року
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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