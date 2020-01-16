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Середня зарплата в Україні і в країнах ЄС (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 10:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в "Огляді ринку праці" міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні і в країнах ЄС (інфографіка)
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