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Глава одеської податкової,
спіймана на хабарі, вийшла із...

Глава одеської податкової, спіймана на хабарі, вийшла із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:11

Глава одеської податкової, спіймана на хабарі, вийшла із...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-секретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Дивися повний текст Глава одеської податкової, спіймана на хабарі, вийшла із СІЗО.
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