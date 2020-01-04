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ТОП-автомобілів, які купують у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 10:16
Пропонуємо до обговорення:
В ЄС наростили покупки нових легкових автомобілів: їх продажі зросли до 15,3 мільйона одиниць (приріст 1,2%).
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Додано: Суб 18 січ, 2020 10:16
каких бездарных авторов берут на работу, где здесь топ-автомобили?
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