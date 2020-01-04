RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ТОП-автомобілів, які
купують у Європі

ТОП-автомобілів, які купують у Європі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:16

ТОП-автомобілів, які купують у Європі

Пропонуємо до обговорення:
В ЄС наростили покупки нових легкових автомобілів: їх продажі зросли до 15,3 мільйона одиниць (приріст 1,2%).

Дивися повний текст ТОП-автомобілів, які купують у Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92940
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 10:16

каких бездарных авторов берут на работу, где здесь топ-автомобили?
vitoauto
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 23.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Киян хочуть пересадити з автомобілів на автобуси 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 05 січ, 2020 11:00
30 1772
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 11:30
_hunter
У Європі країна готується повністю скасувати плату за...
R2 » Суб 04 січ, 2020 18:46
2 502
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2020 18:15
EKO
Названо 7 найзручніших автомобілів
R2 » Суб 04 січ, 2020 12:54
2 445
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 січ, 2020 17:35
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.