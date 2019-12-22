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Капіталізація Alphabet вперше
перевищила трильйон доларів

Капіталізація Alphabet вперше перевищила трильйон доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 12:54

Капіталізація Alphabet вперше перевищила трильйон доларів

Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня ринкова капіталізація Alphabet вперше перевищила $1 трлн. Таким чином, материнський холдинг Google став шостою компанією в світі і четвертою в США, яка подолала цей знаменний рубіж.

Дивися повний текст Капіталізація Alphabet вперше перевищила трильйон доларів.
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