|
|
Капіталізація Alphabet вперше перевищила трильйон доларів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Цього тижня ринкова капіталізація Alphabet вперше перевищила $1 трлн. Таким чином, материнський холдинг Google став шостою компанією в світі і четвертою в США, яка подолала цей знаменний рубіж.
Дивися повний текст Капіталізація Alphabet вперше перевищила трильйон доларів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92944
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|151
|
П'ят 17 січ, 2020 11:41
mvi
|
|14
|1070
|
|
|7
|702
|