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Як отримати міжнародне
посвідчення водія і в яких...

Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29

Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці МВС у FACEBOOK.

Дивися повний текст Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких країнах воно діє (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29

Ничего не понял. Что за межд. права? Я восстанвливал права в 2017, у меня сейчас какие?
lite
 
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