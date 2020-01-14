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Дивися повний текст Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких країнах воно діє (інфографіка).
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29
Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких країнах воно діє (інфографіка).
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29
Ничего не понял. Что за межд. права? Я восстанвливал права в 2017, у меня сейчас какие?
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