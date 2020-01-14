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Як отримати міжнародне
посвідчення водія і в яких...

Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29

Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці МВС у FACEBOOK.

Дивися повний текст Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких країнах воно діє (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29

Ничего не понял. Что за межд. права? Я восстанвливал права в 2017, у меня сейчас какие?
lite
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:53

Независимо от того какие у вас права. Международное удостоверение - это отдельная книжечка с переводом на несколько языков. В дополнение к текущим правам. Действует 2 года, если не ошибаюсь.
В некоторых странах требуется, чтобы вводить машине. Например в Испании требуется, хотя Испания и не перечислена в списке МВД. При поездке в конкретную страну, нужно интересоваться, требуется ли в данной стране
andretar
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:55

Re: Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...

  andretar написав:Независимо от того какие у вас права. Международное удостоверение - это отдельная книжечка
Верно ,права даёт Конституция,а удостоверение получать надо :wink:


  lite написав:Ничего не понял. Что за межд. права? Я восстанвливал права в 2017, у меня сейчас какие?
Национальные (крайние :D ), я в 2014 на 50 лет заменил старое ВУ с 90-х
гугл в помощь https://auto.24tv.ua/ru/vodytelskye_pra ... msel_n6698
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:19

Re: Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...

Самые козырные права - это древние, которые бессрочные. Позволяют ездить практически где угодно, Европа, СНГ. У кого остались, не вздумайте менять. Согласно этих всяких конвенций, по ним можно везде ездить до окончания их срока действия, т. е. безлимит. А новые права выдают уже только со сроком действия. Международные права - это всего лишь способ содрать с лоха лишнюю монету
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:31

Re: Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...

http://autoportal.ua/articles/autolaw/19532.html
Действительны ли «старые» права?
Теперь перейдем к другому вопросу: о действительности уже выданных удостоверений.

Здесь нужно сказать, что цивилизованная Европа, равно как и другие континенты, не знают не только аврального порядка обмена миллионов документов, но и вообще создания гражданам такого рода проблем. Там живут по простому принципу: закон обратной силы не имеет. И это нашло отражение в ст. 43 Конвенции, которая, в редакции поправок, прямо устанавливает (п.1):

Национальные водительские удостоверения, выданные в соответствии с прежними редакциями статей 41, 43 и приложения 6 настоящей Конвенции до истечения этого периода, признаются в течение срока их действия.

То есть ранее выданные документы менять нет необходимости - их будут обязаны признавать все страны, на территории которых действует Конвенция. В течение срока их действия - для наших бессрочных удостоверений означает: до конца жизни владельца... И никакая иностранная полиция не сможет предъявить претензий водителю с таким документом.

Кстати, это касается и удостоверений СССР, который был участником Конвенции; единственная проблема может заключаться в том, что большинство советских удостоверений не имеют дублирования имени и фамилии водителя латиницей.
safonovstanislav
 
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