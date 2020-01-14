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Дивися повний текст Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких країнах воно діє (інфографіка).
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29
Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких країнах воно діє (інфографіка).
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:29
Ничего не понял. Что за межд. права? Я восстанвливал права в 2017, у меня сейчас какие?
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:53
Независимо от того какие у вас права. Международное удостоверение - это отдельная книжечка с переводом на несколько языков. В дополнение к текущим правам. Действует 2 года, если не ошибаюсь.
В некоторых странах требуется, чтобы вводить машине. Например в Испании требуется, хотя Испания и не перечислена в списке МВД. При поездке в конкретную страну, нужно интересоваться, требуется ли в данной стране
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:55
Re: Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...
Верно ,права даёт Конституция,а удостоверение получать надо
Национальные (крайние ), я в 2014 на 50 лет заменил старое ВУ с 90-х
гугл в помощь
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Суб 18 січ, 2020 16:19
Re: Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...
Самые козырные права - это древние, которые бессрочные. Позволяют ездить практически где угодно, Европа, СНГ. У кого остались, не вздумайте менять. Согласно этих всяких конвенций, по ним можно везде ездить до окончания их срока действия, т. е. безлимит. А новые права выдают уже только со сроком действия. Международные права - это всего лишь способ содрать с лоха лишнюю монету
Додано: Суб 18 січ, 2020 16:31
Re: Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...
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