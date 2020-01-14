Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...

Действительны ли «старые» права?

Теперь перейдем к другому вопросу: о действительности уже выданных удостоверений.



Здесь нужно сказать, что цивилизованная Европа, равно как и другие континенты, не знают не только аврального порядка обмена миллионов документов, но и вообще создания гражданам такого рода проблем. Там живут по простому принципу: закон обратной силы не имеет. И это нашло отражение в ст. 43 Конвенции, которая, в редакции поправок, прямо устанавливает (п.1):



Национальные водительские удостоверения, выданные в соответствии с прежними редакциями статей 41, 43 и приложения 6 настоящей Конвенции до истечения этого периода, признаются в течение срока их действия.



То есть ранее выданные документы менять нет необходимости - их будут обязаны признавать все страны, на территории которых действует Конвенция. В течение срока их действия - для наших бессрочных удостоверений означает: до конца жизни владельца... И никакая иностранная полиция не сможет предъявить претензий водителю с таким документом.



Кстати, это касается и удостоверений СССР, который был участником Конвенции; единственная проблема может заключаться в том, что большинство советских удостоверений не имеют дублирования имени и фамилии водителя латиницей.