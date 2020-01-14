Як отримати міжнародне посвідчення водія і в яких...
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Независимо от того какие у вас права. Международное удостоверение - это отдельная книжечка с переводом на несколько языков. В дополнение к текущим правам. Действует 2 года, если не ошибаюсь. В некоторых странах требуется, чтобы вводить машине. Например в Испании требуется, хотя Испания и не перечислена в списке МВД. При поездке в конкретную страну, нужно интересоваться, требуется ли в данной стране
Самые козырные права - это древние, которые бессрочные. Позволяют ездить практически где угодно, Европа, СНГ. У кого остались, не вздумайте менять. Согласно этих всяких конвенций, по ним можно везде ездить до окончания их срока действия, т. е. безлимит. А новые права выдают уже только со сроком действия. Международные права - это всего лишь способ содрать с лоха лишнюю монету
Действительны ли «старые» права? Теперь перейдем к другому вопросу: о действительности уже выданных удостоверений.
Здесь нужно сказать, что цивилизованная Европа, равно как и другие континенты, не знают не только аврального порядка обмена миллионов документов, но и вообще создания гражданам такого рода проблем. Там живут по простому принципу: закон обратной силы не имеет. И это нашло отражение в ст. 43 Конвенции, которая, в редакции поправок, прямо устанавливает (п.1):
Национальные водительские удостоверения, выданные в соответствии с прежними редакциями статей 41, 43 и приложения 6 настоящей Конвенции до истечения этого периода, признаются в течение срока их действия. То есть ранее выданные документы менять нет необходимости - их будут обязаны признавать все страны, на территории которых действует Конвенция. В течение срока их действия - для наших бессрочных удостоверений означает: до конца жизни владельца... И никакая иностранная полиция не сможет предъявить претензий водителю с таким документом.
Кстати, это касается и удостоверений СССР, который был участником Конвенции; единственная проблема может заключаться в том, что большинство советских удостоверений не имеют дублирования имени и фамилии водителя латиницей.
safonovstanislav написав:Самые козырные права - это древние, которые бессрочные. Позволяют ездить практически где угодно, Европа, СНГ. У кого остались, не вздумайте менять. Согласно этих всяких конвенций, по ним можно везде ездить до окончания их срока действия, т. е. безлимит. А новые права выдают уже только со сроком действия. Международные права - это всего лишь способ содрать с лоха лишнюю монету
В 1999 году поменял международное советское водительское удостоверение на двух языках на украинское(со знаком UA вместо SU) фамилия и имя написаны так же как в загранпаспорте, удостоверение без ограничения срока действия, пользовался этим документом в странах Европы, Ближнего Востока и Северной Америки - никаких проблем никогда не было. Так что если у кого есть такие права не вздумайте менять на новые
andretar написав:В некоторых странах требуется, чтобы вводить машине. Например в Испании требуется, хотя Испания и не перечислена в списке МВД. При поездке в конкретную страну, нужно интересоваться, требуется ли в данной стране
В Испании разрешено использование национального (в т.ч. и украинского) удостоверения в течении полугода после въезда на территорию Испании. А вот дальше уже ни национальные ни международные не годятся - надо сдать экзамен и получить испанские права.
andretar написав:В некоторых странах требуется, чтобы вводить машине. Например в Испании требуется, хотя Испания и не перечислена в списке МВД. При поездке в конкретную страну, нужно интересоваться, требуется ли в данной стране
В Испании разрешено использование национального (в т.ч. и украинского) удостоверения в течении полугода после въезда на территорию Испании. А вот дальше уже ни национальные ни международные не годятся - надо сдать экзамен и получить испанские права.
Это общемировая практика, полгода это даже много, в Канаде или США не более двух месяцев.