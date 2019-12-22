Президент Володимир Зеленський записав відео своєї зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
Дивися повний текст Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео).
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Додано: Суб 18 січ, 2020 13:54
Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео)
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Дивися повний текст Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео).
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:55
Никто не подскажет как называется комедия? Тупой еще тупее тупого или тупой и еще тупее?
Но оба варианта смешные.
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