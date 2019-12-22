Президент Володимир Зеленський записав відео своєї зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.
Дивися повний текст Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:54
Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео).
Додано: Суб 18 січ, 2020 13:55
Никто не подскажет как называется комедия? Тупой еще тупее тупого или тупой и еще тупее?
Но оба варианта смешные.
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:46
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:58
у нас парламентсько-президентська республіка в парламент заяву нести треба було, таке буває коли країною правлять пустоголові профани і дибіли
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], safonovstanislav, Serg-ik і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|