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Зеленський вирішив дати ще
один шанс Гончаруку (відео)

Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:54

Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський записав відео своєї зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Дивися повний текст Зеленський вирішив дати ще один шанс Гончаруку (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 13:55

Никто не подскажет как называется комедия? Тупой еще тупее тупого или тупой и еще тупее?
Но оба варианта смешные.
p_a_l
 
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https://cs10.pikabu.ru/post_img/2020/01 ... 761478.jpg
telesystem444
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:39

"Шанс - он не получка, не аванс..." (с).
pin1234
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:58

у нас парламентсько-президентська республіка в парламент заяву нести треба було, таке буває коли країною правлять пустоголові профани і дибіли
orestkohutkevych
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